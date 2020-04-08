В Бишкеке врачей никто не отправляет в отпуск без содержания

В Бишкеке медиков не отправляют в отпуск без содержания. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, все врачи работают в штатном режиме, заработную плату им выплатят как положено. «Сейчас заполняемость больниц маленькая. Многие пациенты лечатся на дому, так как введен комендантский час. Но медики работают в штатном режиме, никто не отправлял их в отпуск без содержания», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

На сегодня в стране 270 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли.