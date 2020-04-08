Число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 1,5 миллиона человек

На сегодня в мире число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 430 тысяч 141. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 82 тысячи 465 человек.
Больше всего зараженных в США (398 тысяч 809), Испании (141 тысяча 942), Италии (135 тысяч 586), Германии (107 тысяч 663), Франции (110 тысяч 70) и Иране (62 тысячи 589).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 300 тысяч. За сутки показатель вырос на 23 тысячи 728 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 270 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 697, в Узбекистане — 520. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.