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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 1,5 миллиона человек

На сегодня в мире число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 430 тысяч 141. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 82 тысячи 465 человек. 

Больше всего зараженных в США (398 тысяч 809), Испании (141 тысяча 942), Италии (135 тысяч 586), Германии (107 тысяч 663), Франции (110 тысяч 70) и Иране (62 тысячи 589).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 184 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 300 тысяч. За сутки показатель вырос на 23 тысячи 728 человек.

После заражения коронавирусом скончались 82 тысячи 119 человек (рост на 7 тысяч 312 за сутки). В том числе в Италии умерли 17 тысяч 127 человек, в Испании — 14 тысяч 45, во Франции — 10 тысяч 328.

В Кыргызстане зарегистрировали 270 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 697, в Узбекистане — 520. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149484/
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