В США очередной антирекорд по количеству смертей за сутки от коронавируса

Количество случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к отметке 400 тысяч. За последние сутки в США скончались 1 тысяча 736 человек, сообщило РИА Новости.

Всего в стране инфицированы 398 тысяч 785 человек, из них умерли 12 тысяч 893. Выздоровели более 22 тысяч пациентов, отметили в Университете Джонса Хопкинса.

2 апреля антирекорд в США составил 1 тысячу 169 смертей за сутки, тогда общее число жертв достигало 5 тысяч 926 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти 1,28 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 72 тысяч человек скончались.