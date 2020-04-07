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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкекчане смогут сдать анализ на коронавирус не выходя из дома. Но не все

В Бишкеке за сутки на линию самодиагностики 118 обратилось 290 горожан. Об этом 24.kg сообщила советник мэра по связям с общественностью Гуля Алмамбетова.

По ее словам, все обратившиеся получили полную медицинскую консультацию прямо по телефону и заполнили специально разработанную анкету по самочувствию.

«Мобильные медицинские бригады в составе врача, эпидемиолога и лаборанта совершили 147 плановых выездов на дом, оказали консультации на месте», — сказала Гуля Алмамбетова.

По ее данным, разработанный алгоритм позволит остановить распространение коронавируса в городе.

«На линию самодиагностики может обратиться бишкекчанин, который прибыл из других стран в последние 30 дней, посещал эпидемиологически неблагополучные регионы, контактировал с инфицированным COVID-19 или находился в точках обсервации либо на домашнем карантине под наблюдением врачей. Кроме того, поводом для звонка могут стать высокая температура, кашель, одышка», — подчеркнула Гуля Алмамбетова.

Она добавила, что в состав мобильных бригад теперь включены лаборанты, которые делают экспресс-скрининг прямо на дому. «Все услуги бесплатны. Лаборант на месте может принимать решение. Если будет положительный результат, то у обратившегося берут анализ для проведения ПЦР-диагностики. До получения результата он изолируется у себя дома», — заметила советник мэра.

Она пояснила, что на телефоны 66 горожан на домашнем карантине установлено мобильное приложение для фиксации передвижений, каждый день они заполняют анкету о состоянии здоровья. 

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса, 19 из них — медики. Четыре человека умерли, 23 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149464/
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