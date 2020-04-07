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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Впервые с января в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

Впервые с января 2020 года в Китае за сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По данным ведомства, всего 32 новых случая заболевания зафиксировано по всей стране, все они были привезены. Зарегистрировано также 30 новых бессимптомных случаев нового вируса.

В провинции Хубэй, ставшей в декабре 2019-го очагом вспышки COVID-19, за день не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Завтра в Ухане начнут снимать ограничения, сообщают СМИ КНР.

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 1 миллион 347 тысяч 676 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 72 тысячи 753 человека. Вне Китая отмечено 1,3 миллиона случаев, а в самой республике — 82 тысячи 697.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149451/
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