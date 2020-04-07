Бишкекчане могут оставить заявку на получение помощи на сайте мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ранее в каждом районе были созданы штабы для оказания помощи. На горячие линии поступает много звонков, поэтому мэрия открыла дополнительные.

«На официальном сайте муниципалитета заработало специальное приложение «Помощь горожанам/Шаардыктарга жардам», где каждая нуждающаяся семья может оставить заявку на получение помощи. Необходимо будет заполнить анкету и указать причину подачи заявки. Если есть документы, удостоверяющие трудное положение, нужно их прикрепить», — отметили в мэрии.

Кроме того, можно обратиться на горячие линии оперативных штабов: