Бишкекчане могут оставить заявку на получение помощи на сайте мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, ранее в каждом районе были созданы штабы для оказания помощи. На горячие линии поступает много звонков, поэтому мэрия открыла дополнительные.
«На официальном сайте муниципалитета заработало специальное приложение «Помощь горожанам/Шаардыктарга жардам», где каждая нуждающаяся семья может оставить заявку на получение помощи. Необходимо будет заполнить анкету и указать причину подачи заявки. Если есть документы, удостоверяющие трудное положение, нужно их прикрепить», — отметили в мэрии.
Кроме того, можно обратиться на горячие линии оперативных штабов:
- Первомайский район — 0312661537, 0702493993, 0990644410;
- Ленинский район — 0312656920, 0551184328;
- Свердловский район — 0312360707, 0703906116, 0705641833;
- Октябрьский район — 0312576550, 0555401681, 0709812324;
- волонтерский штаб мэрии — 0551573989.