Режим ЧП. В Кыргызстане некоторые пенсионеры могут не получить деньги в апреле

В Кыргызстане пенсионеры, которые временно проживают не по месту прописки, могут не получить деньги в апреле. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Соцфонда Медер Ирсалиев.

По его словам, в эту категорию входят те, кто обслуживался в отделениях ГП «Кыргызпочтасы».

«Если человек обслуживался в ГП «Кыргызпочтасы» и временно не проживает там, где жил раньше, он, возможно, не получит в этом месяце пенсию. Те, кто получает пенсию на карточке, могут обналичить деньги в банкоматах. Также пенсионеры могут обратиться в отделения ближайшей почтовой связи и сообщить об изменении места жительства, а также позвонить в кол-центр 1202», — сказал Медер Ирсалиев.

Он добавил, что те, кто не получит деньги в апреле, смогут их забрать в следующем месяце в полном объеме.