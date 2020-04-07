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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. В Кыргызстане некоторые пенсионеры могут не получить деньги в апреле

В Кыргызстане пенсионеры, которые временно проживают не по месту прописки, могут не получить деньги в апреле. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Соцфонда Медер Ирсалиев.

По его словам, в эту категорию входят те, кто обслуживался в отделениях ГП «Кыргызпочтасы».

«Если человек обслуживался в ГП «Кыргызпочтасы» и временно не проживает там, где жил раньше, он, возможно, не получит в этом месяце пенсию. Те, кто получает пенсию на карточке, могут обналичить деньги в банкоматах. Также пенсионеры могут обратиться в отделения ближайшей почтовой связи и сообщить об изменении места жительства, а также позвонить в кол-центр 1202», — сказал Медер Ирсалиев.

Он добавил, что те, кто не получит деньги в апреле, смогут их забрать в следующем месяце в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149447/
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