Министр труда и социального развития рассказал, кто получит пособия

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров рассказал на пресс-конференции, кто получит пособия.

По его словам, общая численность получателей пособий по беременности и родам и пособия на погребение составляет 6 тысяч 200 человек. «Из них по беременности — 5,7 тысячи человек, при этом средний размер выплат для них — 9 тысяч 311 сомов. На погребение деньги получат 500 человек, сумма — 3 тысячи 435 сомов», — рассказал чиновник.

На сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса, 19 из них — медики. Четыре человека умерли.