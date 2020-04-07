Более 30,5 тысячи кыргызстанцев получат трехмесячную продовольственную помощь

Более 30,5 тысячи человек получат продовольственную помощь на три месяца. Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН.

По ее данным, на семью будет передано 150 килограммов обогащенной пшеницы и 15 литров масла. В апреле ВПП ООН и Министерство труда и социального развития в рамках совместной программы доставят около 1 тысячи тонн помощи благодаря поддержке Российской Федерации.

В организации отметили, что для сотрудников, волонтеров и партнеров провели тренинги по технике безопасности для того, чтобы избежать риска заражения, а при передаче помощи соблюдают социальное дистанцирование.