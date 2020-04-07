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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Задержанный милиционер пытался продать пропуск за 14 тысяч сомов

В Бишкеке зарегистрировано 30 фактов подделки пропусков. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, по всем фактам возбуждены уголовные дела, назначены экспертизы.

«На пропуске должен быть указан номер автомобиля, фамилия водителя. Имеются факты, когда бумагу клеят поверх пропуска и прикрепляют на другую машину», – отметил Алмаз Орозалиев.

«За продажу пропуска был задержан сотрудник УВД Октябрьского района и водворен в СИЗО ГКНБ. Его задержали с поличным при получении 14 тысяч сомов», — сообщил комендант.

Напомним, милиционера задержали 1 апреля. Он пытался продать спецпропуск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149399/
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