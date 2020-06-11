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Общество

Через пункт пропуска «Кен-Булун» могут проехать только грузовые автомобили

Пункт пропуска «Кен-Булун» в Иссык-Атинском районе сегодня открыли только для грузовых автомобилей. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе.

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По ее данным, это позволит разгрузить другие пункты пропуска и предоставит возможность пустым авто перемещаться быстрее.

«Сегодня на кыргызско-казахстанском участке госграницы функционируют четыре автодорожных пункта пропуска: «Ак-Тилек», «Чалдыбар», «Кен-Булун» в Чуйской области, «Чон-Капка» в Таласской. Отметим, что в пунктах пропуска «Ак-Тилек» и «Чон-Капка» пропускают граждан и грузовые автомобили. А через пункт «Каинды-железнодорожный» — грузовые железнодорожные составы», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155658/
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