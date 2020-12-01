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Экономика

Китай готов увеличить количество машин, проходящих через «Иркештам» и «Торугарт»

Состоялась очередная встреча исполняющего обязанности главы кабмина первого вице-премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь.

По словам Ду Дэвэнь, в соответствии с неоднократными обращениями кыргызской стороны, а также после состоявшейся встречи с Артемом Новиковым 25 ноября китайской стороной предложено увеличить количество рабочих часов с 8 до 12, а также перевести КПП на ежедневный режим работы, в том числе в выходные дни.

Ориентировочный рост количества автотранспорта может составить до 30 машин в сутки. Посол также сообщила, что в целях улучшения инфраструктуры на КПП «Иркештам», а также для повышения пропускной способности пункта китайская сторона приняла решение о строительстве двух складов, установки крана для контейнера.

Что касается контрольно-пропускного пункта «Торугарт», то его пропускная способность зависит от погодных условий.

Напомним, уменьшение пропускной способности на КПП напрямую связано с мерами, предпринимаемыми Китаем в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также особым алгоритмом прохождения грузов через пункты пропуска.

«С нашей стороны все соответствующие службы будут переведены на совместный режим работы с китайской стороной. Уверен, что увеличение пропускной способности на контрольно-пропускных пунктах положительно повлияет на развитие двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в период пандемии. При организации перемещения товаров будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», — сказал Артем Новиков.

Он поручил Государственной таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ перевести работу КПП на совместный с китайской стороной режим работы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175142/
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