Режим ЧП в городе Ош. Госслужащие используют спецпропуск в личных целях

Многие люди, получившие спецпропуск, используют его не по назначению. Об этом на брифинге сообщил комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов и Оша Малик Нурдинов.

По его словам, госслужащие используют пропуски в личных целях.

«Я хочу обратиться к госслужащим. Есть факты, когда вы пользуетесь спецпропусками в личных целях. В частности занимаетесь извозом людей. Мы видим, что вы берете их для того, чтобы выполнять чьи-то приказы. Сецпропуск выдается для того, чтобы решать социально-правовые вопросы. Например, чтобы доставлять продукты, лекарства. Вместо этого некоторые берут спецпропуск для того, чтобы приехать в Ош за продуктами, а сами ездите в Араванском или Ноокатском районах. Были факты, когда людей задерживали в Ноокенском районе», — сказал Малик Нурдинов.

Отметим, для сдерживания распространения заболеваемости коронавирусом в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Передвижения граждан пешком и на личных строго авто ограничены.

На сегодня в Кыргызстане 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них — медики. Четыре человека умерли, 25 выздоровели.