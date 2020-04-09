14:25
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в городе Ош. Госслужащие используют спецпропуск в личных целях

Многие люди, получившие спецпропуск, используют его не по назначению. Об этом на брифинге сообщил комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов и Оша Малик Нурдинов.

По его словам, госслужащие используют пропуски в личных целях.

«Я хочу обратиться к госслужащим. Есть факты, когда вы пользуетесь спецпропусками в личных целях. В частности занимаетесь извозом людей. Мы видим, что вы берете их для того, чтобы выполнять чьи-то приказы. Сецпропуск выдается для того, чтобы решать социально-правовые вопросы. Например, чтобы доставлять продукты, лекарства. Вместо этого некоторые берут спецпропуск для того, чтобы приехать в Ош за продуктами, а сами ездите в Араванском или Ноокатском районах. Были факты, когда людей задерживали в Ноокенском районе», — сказал Малик Нурдинов.

Отметим, для сдерживания распространения заболеваемости коронавирусом в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Передвижения граждан пешком и на личных строго авто ограничены. 

На сегодня в Кыргызстане 280 подтвержденных фактов коронавируса, 34 из них — медики. Четыре человека умерли, 25 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149619/
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошском областном суде прокомментировали инцидент на блокпосту
Взял пропуск для пикника. Комендатура Ошской области отозвала 10 разрешений
Задержанный милиционер пытался продать пропуск за 14 тысяч сомов
Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов для работы с пропусками
Житель Чуйской области ездил по Бишкеку с фальшивым пропуском. Его задержали
В городе Ош мужчина избил дежурного на карантинном посту
Мужчина заразился коронавирусом от родственницы и умер. У нее не было симптомов
Если ребенок остался в другом районе без мамы. Комендант Оша обещает содействие
Ошская милиция готова доставить фермерам нужные запчасти для сельхозтехники
В Ошской области у четырех милиционеров подозревают коронавирус
Популярные новости
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom о&nbsp;бесплатной связи для учеников и&nbsp;учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей
&laquo;Бакай Банк&raquo;: перевод на&nbsp;карту в&nbsp;Кыргызстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: перевод на карту в Кыргызстан не выходя из дома
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
9 апреля, четверг
14:01
Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи д...
13:31
Граждане США могут вылететь из Бишкека 12 апреля
13:28
Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит горожан вытащить одеяла и включить обогреватели
13:25
Штормовое предупреждение. Завтра в Кыргызстане ожидаются заморозки
13:23
Режим ЧП в городе Ош. Госслужащие используют спецпропуск в личных целях