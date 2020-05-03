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Власть

Чиновники должны помогать гражданам с получением пропусков

Необходимо оказывать максимальную поддержку в получении документов, провести хорошую разъяснительную работу по их оформлению. Об этом на заседании республиканского штаба заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. 

По его словам, процесс поэтапного возобновления экономической деятельности под особым вниманием правительства. Полномочным представителям кабмина в областях, мэрам городов, акимам районов, комендантам необходимо оказывать полное содействие в решении соответствующих задач.

«Как вам известно, правительством определен порядок поэтапного ввода сфер экономической деятельности. Органам местного самоуправления необходимо всячески содействовать в разрешении имеющихся вопросов. Со стороны отдельных лиц поступают жалобы и недовольства относительно получения пропусков. Создайте все возможности для полноценной работы сфер экономической деятельности», — поручил Кубатбек Боронов.

Он также обратил внимание на необходимость усиления контроля за соблюдением санитарных правил со стороны автозаправочных станций и служб такси.

Профильным службам поручено усилить все соответствующие меры контроля по эпидемиологической ситуации в Чаткальском и Тогуз-Тороуском районах Джалал-Абадской области. Кроме того, необходимо усилить санитарные и другие меры проверок на контрольно-пропускных пунктах, в особенности уделить внимание пунктам в Баткенской области.

В ходе заседания штаба была также отмечена важность четкой реализации алгоритма действий по прибывающим в республику гражданам из зарубежных стран наземным или воздушным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151763/
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