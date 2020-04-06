Противовирусных препаратов в Кыргызстане достаточно, заверяют в ФОМС

В Кыргызстане в организациях здравоохранения, где лежат пациенты, зараженные COVID-19, противовирусных препаратов достаточно. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

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По его данным, на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, включая средства индивидуальной защиты, ФОМС выплатил организациям почти 267 миллионов сомов.

«Кроме этого, фонд ведет работу с фармкомпаниями по доставке необходимых медикаментов для организаций здравоохранения. Лечебным учреждениям разрешено закупать лекарственные средства методом прямого заключения договоров (с регистрацией договоров на портале госзакупок). Специфические противовирусные препараты рекомендуют для применения по решению врачебной комиссии у больных с тяжелым течением инфекции и в некоторых случаях среднетяжелого течения заболевания», — заключили в ФОМС.

Напомним, о том, что в Кыргызстане противовирусных препаратов для лечения коронавируса не останется через несколько дней, а денег на их закупку так и не выделили, заявил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.