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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане заканчиваются препараты для лечения коронавируса

В Кыргызстане противовирусных препаратов для лечения коронавируса не останется через несколько дней, денег на их закупку так и не выделили. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

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Он отметил, что по национальным клиническим рекомендациям предполагается применение двух препаратов — лопинавир/ритонавир и классы хлорохинов.

«Министерство здравоохранения взяло некоторые запасы из центра «СПИД» и передало в больницы, где лечатся зараженные коронавирусной инфекцией. Сейчас у них 120 банок, хватит на 300-400 человек. Но с учетом того, что сегодня заболевших коронавирусом стало еще больше, этого мало. Пока правительство решит закупать препараты, заключит необходимые контракты, уйдет минимум две недели. На сегодня, по моей информации, из республиканского бюджета денег на эти лекарства не выделили», — сказал Айбар Султангазиев.

По его словам, в лечении заболевших коронавирусом более эффективны классы хлорохинов, которых в стране нет.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149308/
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