На телефон доверия для детей в марте позвонили более 12 тысяч человек

На телефон доверия для детей 111 в марте поступило 12 тысяч 228 звонков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, 571 абонент просил консультацию или об оказании помощи. Дети позвонили 27 раз.

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«По 531 обращению даны консультации и рекомендации, 29 обращений в зависимости от характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят, 11 абонентам дана психологическая консультация. Десять звонков были о жестоком обращении и насилии над детьми», — отметили в ведомстве.

Почти 12 тысяч звонков были ошибочными, справочными, были и факты телефонного хулиганства.

Напомним, что все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрылись на трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 8 апреля все образовательные учреждения республики переведут на дистанционную форму обучения.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.