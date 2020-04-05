16:05
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На телефон доверия для детей в марте позвонили более 12 тысяч человек

На телефон доверия для детей 111 в марте поступило 12 тысяч 228 звонков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, 571 абонент просил консультацию или об оказании помощи. Дети позвонили 27 раз.

Читайте по теме
Карантин в школах. В Кыргызстане участились суициды среди подростков

«По 531 обращению даны консультации и рекомендации, 29 обращений в зависимости от характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят, 11 абонентам дана психологическая консультация. Десять звонков были о жестоком обращении и насилии над детьми», — отметили в ведомстве.

Почти 12 тысяч звонков были ошибочными, справочными, были и факты телефонного хулиганства.

Напомним, что все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрылись на трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 8 апреля все образовательные учреждения республики переведут на дистанционную форму обучения.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149244/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
После поездки на юг страны у премьер-министра взяли тест на коронавирус
Еще один больной коронавирусом скончался в Кыргызстане
15 граммов мяса на семью. Как чиновники помогают малоимущим
Надо ли публиковать имена и адреса заразившихся коронавирусом? Опрос
Карантинную зону в Бишкеке продолжают расширять
В Сузаке от пневмонии скончался врач. Минздрав дает пояснения
Четверо водителей из Кыргызстана госпитализированы с коронавирусом в Казахстане
Дословно. Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов
Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
Мигранты, пропуска, дезинфекция. На что еще жалуются депутатам кыргызстанцы
Популярные новости
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Что грозит кыргызстанцам за&nbsp;нарушение режимов&nbsp;ЧС и&nbsp;ЧП. Новые штрафы Что грозит кыргызстанцам за нарушение режимов ЧС и ЧП. Новые штрафы
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
5 апреля, воскресенье
15:57
На телефон доверия для детей в марте позвонили более 12 тысяч человек На телефон доверия для детей в марте позвонили более 12...
15:42
Вместо Осмонбека Артыкбаева в парламент придет соратник бывшего президента
15:17
Карантин в школах. В Кыргызстане участились суициды среди подростков
14:46
После поездки на юг страны у премьер-министра взяли тест на коронавирус
14:22
Нуждающаяся обратилась за помощью к коменданту Джалал-Абада. Что он ей ответил