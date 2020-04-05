Волонтеры продолжат доставлять гуманитарную помощь нуждающимся семьям. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Виктория Победа.

«Гуманитарная помощь по-прежнему будет поступать населению. Благодаря «Штабу помощи» информация дошла до руководства», — написала она.

Нуждающиеся кыргызстанцы могут обратиться в «Штаб помощи» по номеру 1227 (звонок бесплатный). В Бишкеке при райадминистрациях также созданы оперативные штабы для оказания помощи.

Напомним, накануне волонтер заявила, что им запретили развозить гуманитарную помощь нуждающимся семьям в столице и Чуйской области.

В городе действуют режим ЧП и комендантский час, на въездах и выездах из Бишкека, а также на многих улицах установлены блокпосты.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.