В Республиканской инфекционной больнице находится 21 пациент с коронавирусом. Об этом со ссылкой на главврача стационара Гульжигита Аалиева сообщает советник министра здравоохранения по связям с общественностью Елена Баялинова.

По словам Аалиева, накануне из больницы выписали двоих пациентов.

«Всего у нас с COVID-19, в том числе и с подозрением, 44 пациента. Состояние всех находящихся на госпитализации удовлетворительное. Все они по-разному относятся к своему состоянию: есть больные, которые паникуют или ставят нам условия, которые невозможно выполнить. В основном больные все понимают и помогают нам. Мы держимся. Обстановка хорошая, дух не сломлен, сотрудники работают, заканчивается вторая неделя. Как капитан корабля, я круглосуточно рядом с ними. Все думают: если он с нами, значит, здесь можно находиться», — рассказал он.

Главврач добавил, что больница обеспечена всеми необходимыми средствами защиты, питанием и лекарствами. И отметил, что сотрудники инфекционки также оказывают помощь другим инфекционным больным, консультируют их в других больницах, куда они поступают.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.