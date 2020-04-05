Горячая линия Минздрава: У многих паническое настроение из-за коронавируса

Анализ ночного дежурства члена оперативного штаба Минздрава доктора Алексея Кравцова в ночь с 4 на 5 апреля предоставила советник главы ведомства по связям с общественностью Елена Баялинова.

По ее данным, на горячую линию Министерства здравоохранения за указанный период позвонили 24 человека. У большинства из них паническое настроение, люди указывают на соседей, квартирантов, которые ведут себя безответственно, нарушают карантинный режим самоизоляции, кашляют и тем самым подвергают опасности заражения других. Звонившие также сообщают о гражданах, которые нуждаются в помощи.

«Есть вопросы об ограничении передвижения госпитализированных, нуждающихся в медицинском обследовании, которые необходимо срочно решить на уровне комендатуры и республиканского штаба. Нужны пропуска, потому что скорая не может брать на себя все подобные вызовы, так как тоже сильно загружена», — отметила Елена Баялинова.

Она добавила, что очень-очень много вопросов от граждан по тому, какие симптомы у коронавируса, как он протекает.

«Люди ищут у Минздрава как у первоисточника информирования успокоения и защиты. Все звонки на рассмотрении, и по каждому из них обязательно есть реакция», — резюмировала советник главы ведомства.