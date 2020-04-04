Медработников в Кыргызстане хотят стимулировать разовыми выплатами

В Кыргызстане медработников планируют стимулировать разовыми выплатами. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова сообщает его советник Елена Баялинова.

«Наши пострадавшие медработники жертвовали здоровьем. Они как раненые в боевых действиях, поэтому мы должны отнестись к ним с понимаем и поддержать морально и материально. В настоящее время делаем финансовые расчеты, как им помочь», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Сегодняшние зарплаты — это просто смех и грех, они не повышались с 2011 года. Сабиржан Абдикаримов

«По тарифной сетке зарплата врача составляет 5 тысяч сомов, медсестры — 4,5 тысячи. Со всеми надбавками врачи с 40-летним стажем получают 9-12 тысяч сомов. Даже если мы удвоим сумму, она все равно будет ничтожно малой. Мы обязательно должны думать о повышении зарплаты медработникам и о других формах их мотивации и поддержки», — подчеркнул чиновник.

В настоящее время задержки по зарплатам нет.

В Минздраве думают о дифференцированном повышении зарплаты людям, работающим в очагах заражения — эпидемиологам, инфекционистам, лаборантам и другим. Их также стараются поддерживать продуктами питания.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.