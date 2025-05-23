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Общество

Минздрав Кыргызстана ведет работу для повышения зарплаты медработникам

Одной из ключевых проблем сектора здравоохранения в Кыргызстане остается неравномерность заработных плат работников сферы. Об этом глава Минздрава Эркин Чечейбаев сообщил во время рабочего визита в Ошской области.

По его словам, в настоящее время ведутся работы для повышения зарплаты работников системы здравоохранения в 2025 году, в том числе для административно-управленческого, младшего и технического обслуживающего персонала.

Эркин Чечейбаев провел встречу с коллективом Ошского областного центра борьбы с туберкулезом, где обсудил актуальные проблемы, ответил на вопросы сотрудников и поручил детально изучить озвученные проблемы. Он также осмотрел административное здание центра, пострадавшее от пожара в начале года. На его месте планируется возвести новое строение.

Министр принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство нового приемного и диагностического отделений центра. Завершение работ намечено на конец 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330192/
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