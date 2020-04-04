Глава Минздрава рассказал, почему медработники заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, почему медработники заразились коронавирусом. Об этом сообщает его советник Елена Баялинова.
По его словам, есть случаи заражения работников инфекционных отделений, которые обслуживают больных. «По всей видимости, были нарушены правила использования средств индивидуальной защиты и меры предосторожности при их использовании, надевании и особенно при снятии. Именно этих работников, стоящих на первом рубеже, мы старались обеспечить всем необходимым. Среди них есть санитарки, раздатчицы еды и прачки. Сейчас они чувствуют себя хорошо, без каких-либо проявлений клинических симптомов и находятся под бдительным медицинским наблюдением», — сказал Сабиржан Абдикаримов.
Он отметил, что обучение и инструктаж медработников продолжаются.
Но, к сожалению, мы не можем избежать риска заражения. Это неизбежно, потому что медики находятся в постоянном контакте с инфицированными.Сабиржан Абдикаримов
Министр поручил Кыргызскому государственному медицинскому институту подготовки и повышения квалификации подготовить и расписать правила биобезопасности и биозащиты.
«В случае подтверждения коронавируса у медработника его госпитализируют. А если проявляется клиника, отправляют в боксированное отделение инфекционной больницы, а также изолируют в обсерватории всех находившихся с ним в контакте. В течение 14 дней сначала наблюдаем, а потом при двукратном отрицательном анализе выписываем домой. Затем еще 14 дней наблюдаем по месту жительства», — пояснил Сабиржан Абдикаримов.
Он просит коллег быть внимательными и терпеливыми, работать только в средствах индивидуальной защиты и соблюдать все прописанные правила.
В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.