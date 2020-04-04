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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава Минздрава рассказал, почему медработники заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, почему медработники заразились коронавирусом. Об этом сообщает его советник Елена Баялинова.

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По его словам, есть случаи заражения работников инфекционных отделений, которые обслуживают больных. «По всей видимости, были нарушены правила использования средств индивидуальной защиты и меры предосторожности при их использовании, надевании и особенно при снятии. Именно этих работников, стоящих на первом рубеже, мы старались обеспечить всем необходимым. Среди них есть санитарки, раздатчицы еды и прачки. Сейчас они чувствуют себя хорошо, без каких-либо проявлений клинических симптомов и находятся под бдительным медицинским наблюдением», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Он отметил, что обучение и инструктаж медработников продолжаются.

Но, к сожалению, мы не можем избежать риска заражения. Это неизбежно, потому что медики находятся в постоянном контакте с инфицированными.

Сабиржан Абдикаримов

Министр поручил Кыргызскому государственному медицинскому институту подготовки и повышения квалификации подготовить и расписать правила биобезопасности и биозащиты.

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«В случае подтверждения коронавируса у медработника его госпитализируют. А если проявляется клиника, отправляют в боксированное отделение инфекционной больницы, а также изолируют в обсерватории всех находившихся с ним в контакте. В течение 14 дней сначала наблюдаем, а потом при двукратном отрицательном анализе выписываем домой. Затем еще 14 дней наблюдаем по месту жительства», — пояснил Сабиржан Абдикаримов.

Он просит коллег быть внимательными и терпеливыми, работать только в средствах индивидуальной защиты и соблюдать все прописанные правила.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149157/
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