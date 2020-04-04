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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Джалал-Абадской области 15 врачей находятся в обсервации

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области 15 медиков находятся в обсервации. Об этом сообщили в комендатуре региона.

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По ее данным, бригады медиков после завершения дежурства на 14 дней помещаются в обсервации, после у них берут повторный анализ.

Напомним, что сегодня стало известно о девяти случаях заражения коронавирусом медицинских работников КР.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, девять граждан излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149153/
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