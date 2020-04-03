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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Только в двух странах постсоветского пространства не зарегистрирован коронавирус

Только в двух странах постсоветского пространства не зарегистрирован коронавирус. Об этом сообщается на Telegram-канале «Дежурный по СНГ».

Отмечается, что остаются свободными от COVID-19 Таджикистан и Туркменистан. В Грузии, где зарегистрировано 148 случаев, нет ни одного со смертельным исходом.

Меньше всего заболевших в Кыргызстане — 130 человек, больше всего в России — 4 тысячи 149 больных.

На сегодня в мире зафиксировали 1 миллион 15 тысяч 709 случаев заражения коронавирусом, скончались 53 тысячи 69 человек, выздоровели более 211 тысяч.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149071/
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