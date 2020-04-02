В Джалал-Абаде число желающих получить пропуска превысило 17 тысяч

В Джалал-Абаде число обращений на получение пропусков превысило 17 тысяч. Об этом на брифинге сообщил комендант города и Сузакского района одноименной области Женишбек Жоробеков.

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По его словам, создана оперативная комиссия, пропуска выдали медицинским работникам, поставщикам продуктов питания и соответствующим сотрудникам. «В настоящее время у граждан много запросов на получение пропусков, в том числе и у водителей легковых автомобилей, желающих доставить продовольствие в отдаленные районы. Мы им помогаем», — сказал Женишбек Жоробеков.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.