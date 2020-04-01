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Общество

Большинство читателей 24.kg считает действия властей в режиме ЧП оправданными

В Кыргызстане уже 111 подтвержденных случаев коронавируса.

Депутаты парламента Кыргызстана выступают за введение режима чрезвычайного положения на территории всей республики. Сейчас режим ЧП и комендантский час действуют в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области.

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Передвижения по населенным пунктам ограничены, а с 20.00 до 7.00 выходить на улицу запрещено. Днем из дома разрешено выходить только в случае крайней необходимости — в магазин, аптеку или больницу. Гулять, ходить в гости и заниматься спортом тоже нельзя. 

Большинство сотрудников частных компаний и госорганов переведены на удаленку. Работают только предприятия, обеспечивающие жизнь города.

Но, несмотря на предпринимаемые меры и предупреждения властей об ответственности за несоблюдение требований режима ЧП, каждую ночь в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде задерживают нарушителей комендантского часа. Их штрафуют и рано утром отпускают домой.

Часть кыргызстанцев считают, что меры, принимаемые властями в борьбе с коронавирусом, неоправданы. По их мнению, экономике будет нанесен непоправимый урон, последствия которого еще долго будут аукаться республике. Другие, напротив, призывают ужесточить меры и продлить карантин, а за любые нарушения карать по всей строгости закона.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, считают ли они правильными действия властей.

Большинство — 70 процентов — ответили «да». Оправданными меры коменданта и республиканского штаба считают 2 тысячи 545 человек.

Около 29 процентов читателей 24.kg ответили «нет». 1 тысяча 59 человек назвали меры, предпринимаемые властями КР, неоправданными.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги голосования читателей

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148782/
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