В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержаны 119 человек. Об этом на брифинге сегодня сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, в том числе 102 мужчины, 17 женщин.

«Ежедневно мы задерживаем за нарушение комендантского часа не менее 100 человек. Это плохой показатель, его нужно снизить до нуля. Прошу граждан быть дома и не выходить без надобности», — сказал Алмазбек Орозалиев.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.