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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области за ночь комендантский час нарушили 10 человек

В Ошской области за ночь комендантский час нарушили 10 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Малик Нурдинов.

По его словам, двое водителей в Кара-Суйском районе выехали ночью пьяными.

«Со всеми, кроме пьяных водителей, проведена профилактическая работа. В отношении последних составлены протоколы о нарушении», — сказал Малик Нурдинов.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148742/
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