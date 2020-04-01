В Ошской области за ночь комендантский час нарушили 10 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Малик Нурдинов.

По его словам, двое водителей в Кара-Суйском районе выехали ночью пьяными.

«Со всеми, кроме пьяных водителей, проведена профилактическая работа. В отношении последних составлены протоколы о нарушении», — сказал Малик Нурдинов.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.