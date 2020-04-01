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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 850 тысяч человек

На сегодня в мире зафиксировали 858 тысяч 785 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за сутки показатель вырос на 73 тысячи 76 человек. Вне Китая отмечено 857,5 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 290.

Больше всего зараженных в США (189 тысяч 35), Италии (105 тысяч 792), Испании (95 тысяч 923), Германии (71 тысяча 808), Франции (52 тысячи 836) и Иране (44 тысячи 605).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 180 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 178 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 282 человека.

После заражения коронавирусом скончались 42 тысячи 151 человек (рост на 4 тысячи 465 за сутки). В том числе в Италии умерли 12 тысяч 428 человек, Испании — 8 тысяч 464, Франции — 3 тысячи 523.

В Кыргызстане зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 343 случая, Узбекистане — 172. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148720/
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