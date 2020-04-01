Число зараженных коронавирусом в мире превысило 850 тысяч человек

На сегодня в мире зафиксировали 858 тысяч 785 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что за сутки показатель вырос на 73 тысячи 76 человек. Вне Китая отмечено 857,5 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 290.
Больше всего зараженных в США (189 тысяч 35), Италии (105 тысяч 792), Испании (95 тысяч 923), Германии (71 тысяча 808), Франции (52 тысячи 836) и Иране (44 тысячи 605).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 180 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 178 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 282 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 107 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 343 случая, Узбекистане — 172. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.