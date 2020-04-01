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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Первый вылечившийся от коронавируса: Боялся за детей, а болезнь не почувствовал

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане выявили у жителей Сузакского района Джалал-Абадской области. Сразу у трех жителей региона анализы оказались положительными. Все они 13 марта вернулись из Саудовской Аравии.

Сегодня в этом регионе число заразившихся — 51 человек.

Накануне троих из них выписали из больницы после лечения.

Хурсант Халилов рассказал 24.kg, как пережил мировую пандемию.

Повез маму по святым местам

Хурсант Халилов поехал в умру 23 февраля с 75-летней мамой. Хотел показать ей святые места. Их туристическая поездка в Саудовскую Аравию, запланированная на 10 дней, затянулась еще на неделю. Не было самолета. Смогли уехать вместе с тремя группами туристов из Кыргызстана.

«Когда мы уезжали, о распространении коронавируса не слышали. И в Саудовской Аравии тоже все было тихо, без препятствий совершили малый хажд», — рассказывает Хурсант Халилов.

В аэропорту «Манас» они приземлились 13 марта ночью. Прошли санитарно-карантинный пост. Говорит, что очень долго их проверяли. Утром из аэропорта направились в Джалал-Абад на такси.

Хурсант Халилов заверяет, что той по случаю возвращения с малого хаджа не проводил, но аксакалов села и соседей приглашал. Пришли не больше 100 человек.

Хурсант уверен, что сам предупреждение санврачей аэропорта о необходимости домашнего карантина не нарушал.

«Ну я же никуда не выходил. Был дома, но мы пригласили аксакалов из мечети, и соседи приходили поздороваться с мамой. У нас на юге есть хорошая традиция, все гости перед входом в дом моют руки, как и перед уходом. Мне кажется, именно этот обычай сберег нас», — считает Хурсант.

А потом приехали медики

Хурсант Халилов серьезность ситуации осознал только 16 марта. Когда за ним приехала группа медиков. Сказали, что у одного жителя соседнего села, приехавшего из умры, поднялась температура. Сначала забрали его одного, а на второй день привезли и супругу.

«Моя мама живет с младшим братом. Ее тоже забрали в больницу. У меня четверо детей. С нами живет семья сына. Всех проверили. Если у кого-то обнаружили малейший симптом, госпитализировали», — рассказывает Хурсант.

Ни у кого из семьи, кроме Хурсанта, вирус не обнаружили. По его словам, жена и 75-летняя мать тоже оказались здоровыми.

«Несмотря на это, они были под наблюдением врачей. У мамы болело горло, также в больницу положили мою сноху с внуком, так как у него слабый иммунитет. Когда мне сказали, что я заражен, больше всего боялся за своих детей. Не знаю, где я прихватил этот вирус, не хотел быть причиной болезни своих детей», — говорит Хурсант.

В инфекционной больнице Джалал-Абада Хурсант Халилов прошел 14-дневное лечение. Лежал в одной палате с земляком, с которым ездил в умру. Говорит, что находились под круглосуточным наблюдением врачей. Но особых осложнений у него не было.

«В СМИ пишут, что кто-то попал в реанимацию, что плохо очень, но я не слышал, что кому-то совсем плохо. Температура у меня поднялась только один раз и то чуть-чуть. Но я простыл еще в Бишкеке. Когда мы приземлились, в столице было очень холодно, а на перевале Тоо-Ашуу шел снег», — рассказал Хурсант.

Хурсант Халилов после выписки находится в домашнем карантине, тем более в их регионе ввели  режим ЧП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148707/
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