Режим ЧП в Бишкеке. Как живут за пределами столицы и что там происходит

На сегодня в Кыргызстане 107 подтвержденных случаев коронавируса. В трех городах, в том числе в столице, а также в трех районах ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

В Бишкеке заблокирована центральная часть города, въезд в этот квадрат строго по пропускам. Пешеходы могут передвигаться только при наличии маршрутного листа.

Вне «золотого квадрата» правила помягче, тут чаще можно встретить гуляющих, почти нет сотрудников милиции, никто не проводит дезинфекцию. Маршрутные листы тут не проверяют, граждане передвигаются без масок.

Журналист 24.kg отправился в путь, чтобы выяснить, что происходит на въездах и выездах из Бишкека и как живут люди за чертой города.

На выездах из столицы также установлены блокпосты. При въезде у граждан проверяют паспорт. Если городской прописки нет, то необходимо представить документ о временном проживании в столице либо справку с работы. Иначе въезд в Бишкек запрещен.

Выехать за пределы столицы не составляет труда: никто документы не проверяет и не спрашивает о цели поездки. Теоретически любой бишкекчанин с семьей может запросто выехать на пикник, ограничивать его на пути не станут.

Фото 24.kg. Выезд из города открыт

В селах и новостройках Аламединского района на улицах немноголюдно. Жители заняты своими повседневными делами.

На въезде в некоторые новостройки стоят блокпосты, пропускают только жителей жилмассива.

На въезде в «Энесай» установили плиты, но их можно объехать. На местных улицах немноголюдно. Жители не толпятся, видно, что идут в магазин, праздношатающихся нет.

Есть и такие кварталы, где въезд не ограничен. Жилмассив «Дордой-2» не закрыт. Любой желающий может свободно въехать. На улицах гуляют дети и мамы с колясками, мужчины заняты хозяйственными делами, мальчишки идут пасти скот. Некоторые жители носят маски.

Жилмассив расположен рядом с кладбищем, куда периодически приезжают бишкекчане.

По словам местных жителей, в новостройке не проводилось никаких дезинфицирующих мероприятий. «Нам сказали дома сидеть, на улицу не выходить. В магазин можно ходить. Мы только недалеко от дома можем выйти», — сказала местная жительница.

На замечание, что на въезде в жилмассив не установлены блокпосты, собеседница ответила: «К нам почти никто из посторонних не приезжает, только если на кладбище».

Напротив жилмассива — рынок. Все въезды на крупнейший базар в Центральной Азии заблокированы.

В селе Дачном о коронавирусе, похоже, особо не переживают. Большинство местных жителей не носят маски, на улице кучи мусора и антисанитария.

На въезде в Бишкек установлены блокпосты с вооруженными сотрудниками правоохранительных органов. Они не спрашивают о причине выезда за пределы столицы. Милиционеры проверяют лишь наличие прописки в паспорте или справку с места работы. Отметим, что с водителями и пассажирами они разговаривают предельно вежливо: здороваются и объясняют причины проверки.

Отметим, что режимы ЧП и ЧС в Кыргызстане могут снять при «оздоровлении» обстановки. В частности, ограничения могут отменить, когда находящиеся на домашнем карантине граждане перестанут контактировать с окружающими.

Режим ЧП и комендантский час введены в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, а также Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Отметим, журналисты 24.kg при передвижении соблюдают все меры предосторожности и выполняют рекомендации медиков и ВОЗ — носят маски, перчатки и держатся от прохожих на расстоянии не менее 1 метра.