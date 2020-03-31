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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Аэропорт Алматы перестанет принимать рейсы с 1 апреля

С 1 апреля в алматинском аэропорту приостановят все международные авиарейсы. Об этом сообщил интернет-журнал Vласть.

С полуночи 1 апреля аэропорт Алматы прекратит прием международных рейсов. Постановление принял главный государственный санитарный врач на транспорте.

«Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты Казахстана», — говорится в сообщении.

С 22 марта прервали авиасообщение Алматы с другими городами Казахстана, но аэропорт продолжал принимать международные рейсы, которыми возвращались из-за рубежа казахстанцы. С 16 марта в стране действует чрезвычайное положение, гражданам республики запрещено ее покидать.

Алматы с 19 марта закрыт на карантин, он ужесточен с 28 марта — с этого дня горожанам практически не разрешено покидать дома.

В городе зарегистрировано 73 случая коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148594/
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