21:25
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень превышен

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 30 марта в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,77 раза: PM2.5 среднесуточный — 62 мкг/м³, на момент измерения — 39 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,17 раза: PM2.5 среднесуточный — 41 мкг/м³, на момент измерения — 44 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 1,05 раза: PM2.5 среднесуточный — 37 мкг/м³, на момент измерения — 17 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 45 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 9 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря 2019 года они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148587/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен в районе Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов воздух чистый
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается повышенным во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается повышенным во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень продолжает подниматься во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в&nbsp;ГКНБ Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ
В&nbsp;Джалал-Абаде есть первые выздоровевшие от&nbsp;коронавируса В Джалал-Абаде есть первые выздоровевшие от коронавируса
Бизнес
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и&nbsp;пополнение баланса Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
30 марта, понедельник
21:24
Из России в Кыргызстан возвращены 1 тысяча 442 гражданина Из России в Кыргызстан возвращены 1 тысяча 442 граждани...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: днем тепло
20:54
Коронавирус в Кыргызстане. В Московском районе ввели паспортный контроль
20:47
На отсутствие воды жалуются жители села Кок-Жар
20:15
Неделя в карантине. Что важного сегодня сказали власти Кыргызстана