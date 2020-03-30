В Ошской области за сутки комендантский час нарушили 13 человек

В Кара-Суйском, Ноокатском районах, а также в городе Оше за сутки комендантский час нарушили 13 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Малик Нурдинов.

По его словам, количество нарушителей снижается.

«Мы вынесли этим лицам предупреждение. Кто-то заблудился, милиционеры их сопроводили. Серьезных правонарушений не зафиксировано. Я думаю, многие люди начали понимать, что такое комендантский час. Вчера мы говорили, что в области было зарегистрировано 49 нарушителей. Мы победим эту болезнь только дисциплиной», — сказал Малик Нурдинов.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.