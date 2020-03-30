Режим ЧП в Бишкеке. Спецпропуск теперь можно получить в РОВД

Обработка заявлений на выдачу спецпропуска будет осуществляться в РОВД четырех районов города. Об этом во время брифинга сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, соответствующий приказ он подписал сегодня.

«В Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Первомайском РОВД граждане могут заполнить заявку на выдачу пропуска. Там же можно будет получить спецпропуск», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Он добавил, что выдача пропусков с сегодняшнего дня будет осуществляться и в электронном виде.

«В рамках цифровизации страны мы запускаем электронную систему выдачи спецпропусков. Граждане не выходя из дома могут заполнить заявку на получение документа», — сказал Алмазбек Орозалиев.

В Бишкеке начинает действовать горячая линия 1312.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.