В Кыргызстане запустили челлендж в поддержку медиков. Как принять в нем участие?

Центр инициативной молодежи запустил челлендж в поддержку медиков. Об этом организация сообщает на странице в Instаgram.

«Друзья, давайте не унывать во время карантина. Предлагаем каждый день в 21.00 выходить на свои балконы и хлопать. Поддержим наших медиков», — призывают в центре.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.