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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. Выдачу пропусков для предпринимателей переведут в электронный формат

Выдачу пропусков для предпринимателей переведут в электронный формат. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

Он отметил, что это будет сделано в течение нескольких дней.

«Мы все работаем в форс-мажорных обстоятельствах. Если есть недостатки, приложим все усилия, чтобы их исправить», — сказал комендант Бишкека.

В Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148396/
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