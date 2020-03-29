Режим ЧП. Выдачу пропусков для предпринимателей переведут в электронный формат

Выдачу пропусков для предпринимателей переведут в электронный формат. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

Он отметил, что это будет сделано в течение нескольких дней.

«Мы все работаем в форс-мажорных обстоятельствах. Если есть недостатки, приложим все усилия, чтобы их исправить», — сказал комендант Бишкека.

В Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.