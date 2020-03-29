В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержали 119 человек. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, из них 15 женщин, 104 мужчины, в том числе пять иностранных граждан.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.