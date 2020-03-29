В Кыргызстане задержали 150 нарушителей комендантского часа

За нарушение комендантского часа в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах милиция задержала 150 человек, 8 автомашин доставлено на штрафстоянку. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, больше всего нарушителей задержано в Бишкеке — 115 человек, в Оше — 15, Джалал-Абаде — 8, в Сузакском и Ноокатском районах по одному нарушителю, в Кара-Суйском — 10.

«Всех нарушителей доставили в территориальные органы внутренних дел. С ними провели профилактические беседы, их предупредили о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа их отпустили домой», — сообщили в МВД.

За четыре дня за нарушение комендантского часа по всей стране задержали 939 человек.

В Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.