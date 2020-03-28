В Кыргызстане распределять гумпомощь и деньги будет спецкомиссия

Правительство образовало комиссию по распределению гуманитарной помощи и пожертвований для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Кыргызстана. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Комиссию сформировали из представителей государственных органов, депутатов Жогорку Кенеша и гражданского сектора.

Они будут следить, насколько эффективно и рационально расходуют средства. Министерству финансов поручено открыть для Министерства здравоохранения депозитный счет для финансирования мероприятий, направленных на ликвидацию коронавирусной инфекции.

Средства, ранее аккумулированные на администрируемом Минздравом счете, открытом в соответствии с распоряжением правительства, в полном объеме перечислят на депозит.

В целях прозрачности сбора и распределения денежных средств IT-штаб при ГКИТС запустил онлайн-ресурс www.help.covid.kg, на котором в реальном режиме отображается объем поступивших средств и на какие мероприятия их направят.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.