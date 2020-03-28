Режим ЧП в Бишкеке. Мэрия не оставит одиноких пожилых без горячего питания

Мэрия Бишкека не оставит одиноких и лежачих пожилых без горячего питания в режиме чрезвычайного положения. Об этом 24.kg сообщила замначальника управления соцразвития Лариса Губина.

По ее словам, всего по городу социальные работники обслуживают 146 граждан на дому. Им развозят горячее питание дважды в неделю из расчета на шесть дней. Некоторые из них (кто в состоянии самостоятельно передвигаться) на время борьбы с коронавирусом отказались от визитов соцработников и поддерживают связь только по телефону.

«Наши сотрудники перемещаются на автотранспорте, закрепленном за районными управлениями соцразвития, а также мы привлекли волонтеров. Нуждающиеся без внимания не останутся. Это же самая уязвимая категория», — заверила Лариса Губина.

Отметим, что у врачей возникают трудности с прохождением блокпостов.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.