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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медиков в режим чрезвычайной ситуации будут развозить 350 машин

Министерством здравоохранения КР совместно с соответствующими ведомствами для перевозки сотрудников национальных ​ и республиканских центров, а также для врачей центров семейной медицины и Центра экстренной медицины в Бишкеке организован постоянный транспорт. Об этом сообщает Минздрав. 

Уточняется, что для передвижения медработников задействовано около 350 машин с маршрутными листами.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148373/
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