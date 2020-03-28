Медиков в режим чрезвычайной ситуации будут развозить 350 машин

Министерством здравоохранения КР совместно с соответствующими ведомствами для перевозки сотрудников национальных ​ и республиканских центров, а также для врачей центров семейной медицины и Центра экстренной медицины в Бишкеке организован постоянный транспорт. Об этом сообщает Минздрав.

Уточняется, что для передвижения медработников задействовано около 350 машин с маршрутными листами.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.