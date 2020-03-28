В Кыргызстане недостатка в тест-системах для выявления коронавируса нет

В Кыргызстане нет недостатка в тест-системах на проверку коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, их будут заказывать дополнительно. «На сегодня 11 тысяч 134 человека прошли экспресс-тесты и продиагностированы по методу ПЦР. Добавлю, что достаточно реактивов, поступают новые. Я могу заверить, что на ближайшую неделю есть все необходимое. Ожидаем новые поступления», — сказал Касымбек Мамбетов.

Он добавил, что в обсервации и на домашнем карантине находятся свыше 8 тысяч человек.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.