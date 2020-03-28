16:14
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане недостатка в тест-системах для выявления коронавируса нет

В Кыргызстане нет недостатка в тест-системах на проверку коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, их будут заказывать дополнительно. «На сегодня 11 тысяч 134 человека прошли экспресс-тесты и продиагностированы по методу ПЦР. Добавлю, что достаточно реактивов, поступают новые. Я могу заверить, что на ближайшую неделю есть все необходимое. Ожидаем новые поступления», — сказал Касымбек Мамбетов.

Он добавил, что в обсервации и на домашнем карантине находятся свыше 8 тысяч человек. 

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148365/
просмотров: 427
Версия для печати
Материалы по теме
Медиков в режим чрезвычайной ситуации будут развозить 350 машин
Врачам за работу в карантинных зонах доплатят по 46 тысяч 360 сомов
Склады Госсанэпиднадзора забиты средствами индивидуальной защиты
В Кыргызстане на 28 марта новых случаев коронавируса не зарегистрировали
В Ала-Буке женщина, у которой подозревали коронавирус, скончалась от пневмонии
Коронавирус в Кыргызстане. Задержаны женщины, писавшие в мессенджеры фейки
Режим ЧП в Кыргызстане. В город Кант ограничен въезд и выезд
ГСИН приостановила этапирование заключенных из СИЗО в колонии
На The Asia Times заведено уголовное дело за распространение ложной информации
Производство тестов, определяющих коронавирус за несколько минут, начали в США
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
В&nbsp;Бишкеке вводят комендантский час В Бишкеке вводят комендантский час
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
16:02
В Бишкеке можно купить почти в шесть раз меньше картофеля, чем в Москве В Бишкеке можно купить почти в шесть раз меньше картофе...
15:53
Медиков в режим чрезвычайной ситуации будут развозить 350 машин
15:26
Российские и украинские звезды снялись в клипе «Самоизоляция»
15:18
Отомстил за смерть отца. Задержан подозреваемый в убийстве Лимонти
15:12
В Кыргызстане недостатка в тест-системах для выявления коронавируса нет