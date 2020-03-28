Склады Госсанэпиднадзора забиты средствами индивидуальной защиты

Склады департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора забиты средствами индивидуальной защиты. Об этом 24.kg сообщил заведующий сектором международного сотрудничества Министерства здравоохранения Кыргызстана Осмон Масалиев.

«Я 15 минут назад приехал со склада департамента. Гумпомощь от Китая, USAID, ВОЗ — есть все необходимые средства. Но руководители организаций здравоохранения должны не кричать в СМИ или соцсетях о нехватке средств, а письменно обращаться в Минздрав или департамент Госсанэпиднадзора, чтобы им официально выдали все необходимое. Все под отчетом. Завскладом не может просто так что-то раздавать. За все придется отчитаться», — сказал Осмон Масалиев.

Он подчеркнул, что средства защиты выдают без проблем при наличии соответствующих бумаг.

Отметим, в социальных сетях регулярно распространяют информацию о нехватке средств защиты (масок, костюмов, перчаток, очков) у врачей.

«Эпидемиологи должны дать четкую инструкцию, кому положена спецзащита. Нельзя тратить гумпомощь на все подряд. Но врач, работающий с больным коронавирусом, должен быть экипирован по полной», — добавил Осмон Масалиев.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.