Чума, черная оспа, «испанка». Какие еще пандемии переживало человечество

В мире бушует пандемия коронавируса. Только за последние сутки число людей на планете, заразившихся этим новым типом вируса, пришедшим из Китая, 664 тысячи 608 человек. За сутки показатель вырос сразу на 67 тысяч 537 человек. Вне Китая зафиксировали 660,7 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 57.

Больше всего зараженных в США (124 тысячи 377), Италии (92 тысячи 472), Испании (73 тысячи 235), Германии (57 тысяч 695), Франции (38 тысяч 105) и Иране (35 тысяч 408).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.

В том числе и в Кыргызстане. На сегодня у нас 84 инфицированных. Чтобы не допустить распространения болезни, власти пошли на радикальные меры. В Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

24.kg напоминает, пандемии каких заболеваний переживало за свою историю человечество.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее фиксировали 9 пандемий. Распространение коронавируса стало десятой.

1. Черная оспа

Вспышка этой вирусной инфекции насчитывала несколько этапов. Но характер пандемии оспа приняла лишь в 1870-х годах. Болезнь проявила себя в Северной Америке, Европе и России. По разным подсчетам, оспа унесла от 500 миллионов человек.

2. Чума

Это заболевание ученые относят к категории острых природно-очаговых инфекций карантинной группы. У заболевания высокий процент смертности, и чума крайне заразна. Смертность при бубонной форме достигала 95 процентов, при легочной — 98–99 процентов. Возбудителем является чумная палочка. Чума, как и черная оспа, насчитывает три этапа эпидемиологической активности. Науке известны Юстинианова чума (541–700 годы), черная смерть (1346-1353 годы) и третья пандемия (1894-1904). В это время болезнь атаковала жителей Китая и Индии.

3. Холера

Эта вирусная инфекция поражала человечество семь раз. Последняя вспышка относится к 1962–1966 годам. Началась в Индонезии, получила название Эль-Тор по названию штамма. Достигла Бангладеш в 1963 году, Индию — в 1964-м, СССР — в 1966-м.

4. Тиф

Собирательное название некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушениями психики на фоне высокой лихорадки и интоксикации. Наиболее известны сыпной, брюшной и возвратный тифы. До первой половины XIX века заболевание не делили на группы. Брюшной тиф выделили в отдельную группу в 1829 году, а возвратный — в 1843-м.

Во время Первой мировой войны вспыхивали масштабные эпидемии сыпного тифа. Например, в России и Польше им переболело около 30 миллионов человек, из них 3,5 миллиона умерло.

5. Грипп

Острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом из группы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически регистрируют вспышки заболевания, эпидемии и даже пандемии. По оценкам ВОЗ, сейчас от всех штаммов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч человек — большинство старше 65 лет.

Наукой обозначены пять наиболее распространенных и опасных штаммов:

испанский грипп считается самым сокрушительным. Пандемия отмечена в 1918 году. Тогда болезнь унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек;

азиатский грипп ученые тоже относят к категории тяжелых вирусных инфекций. От него погибло около 70 тысяч человек;

гонконгский грипп захватил мир в 1968-1969 годы, и тогда от него скончался миллион человек;

птичий грипп. Его пандемия приходится на 2003–2008 годы. Число умерших — 360 человек;

свиной грипп бушевал в 2009–2010 годы. Закончился летальным исходом для 16 тысяч человек.

6. Туберкулез

ВОЗ относит это заболевание к разряду пандемических, поскольку ежегодно в мире 8 миллионов человек заражаются им и два миллиона умирают. В течение XX века от этого заболевания скончалось около 100 миллионов человек. Специалисты ВОЗ отмечают, что туберкулез остается одной из главных проблем здравоохранения в развивающихся странах.

7. Малярия

Широко распространена в тропических и субтропических регионах, включая обе Америки, Азию и Африку. Каждый год регистрируется приблизительно 350–500 миллионов случаев заболевания малярией, из которых 1,3–3 миллиона заканчиваются смертью. Отмечается, что 85–90 процентов случаев заражения приходится на районы Африки. В подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет. ВОЗ прогнозирует, что смертность от малярии вырастет вдвое в следующие 20 лет, и связано это со снижением восприимчивости возбудителя к лекарственным препаратам.

8. Проказа

Это хроническое заболевание с очень длинным инкубационным периодом: в среднем три-пять лет, а в литературе описан инкубационный период продолжительностью в 40 лет. С 1985 года 15 миллионов человек по всему миру вылечили от этой болезни. В 2002 году выявили 763 тысячи 917 новых случаев. Предполагается, что в мире от одного до двух миллионов инвалидов по причине заболевания проказой.

9. ВИЧ-инфекция

Вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание с длительным инкубационным периодом — ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой известна как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). В наиболее пострадавших от ВИЧ-инфекции и СПИДа странах пандемия препятствует экономическому росту и увеличивает бедность населения.

По оценке ООН и ВОЗ, на сегодня в мире примерно 36,7 миллиона людей ВИЧ-инфицированы. Ежегодно заражается около 2 миллионов человек.