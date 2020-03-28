Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами

«Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться», — заявил Эрдоган в обращении к нации.
Он добавил, что 42 человека в стране излечили от коронавируса, 344 находятся в реанимации. Число выявленных зараженных в стране возросло за сутки более чем на 2 тысячи — до 5 тысяч 698, число умерших — 92.
Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, торговых центров (кроме продуктовых супермаркетов), запрете всех массовых мероприятий, в том числе коллективных молитв в мечетях. Гражданам старше 65 лет запретили покидать дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.