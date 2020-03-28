Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами

«Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться», — заявил Эрдоган в обращении к нации.

Он добавил, что 42 человека в стране излечили от коронавируса, 344 находятся в реанимации. Число выявленных зараженных в стране возросло за сутки более чем на 2 тысячи — до 5 тысяч 698, число умерших — 92.