11:40
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами

Турция прекратила авиасообщение с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на обращение к нации турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
 

«Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться», — заявил Эрдоган в обращении к нации.

Он добавил, что 42 человека в стране излечили от коронавируса, 344 находятся в реанимации. Число выявленных зараженных в стране возросло за сутки более чем на 2 тысячи — до 5 тысяч 698, число умерших — 92.

Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, торговых центров (кроме продуктовых супермаркетов),  запрете всех массовых мероприятий, в том числе коллективных молитв в мечетях. Гражданам старше 65 лет запретили покидать дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148337/
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону
Новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане за сутки не регистрировали
Автоволонтеры не могут получить пропуска и просят комендатуру выдать документы
США потратят $2 триллиона на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса
США и Италия обогнали Китай по числу заразившихся коронавирусом
На счет борьбы с коронавирусом поступило 49,5 миллиона сомов
В Бишкеке дезинфицируют улицы. Как это происходит
Коронавирус в Кыргызстане. ГКНБ продолжает выявлять распространителей фейков
За нарушение комендантского часа в Бишкеке оштрафуют 98 человек
В Бишкеке 98 человек задержали за нарушение комендантского часа
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
В&nbsp;Бишкеке вводят комендантский час В Бишкеке вводят комендантский час
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
11:22
Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не восстановили на работе Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не...
11:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта
11:02
Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 марта
10:57
Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами