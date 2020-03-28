Новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане за сутки не регистрировали

За сутки новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане не зарегистрировали. Об этом 24.kg сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, состояние тех, кто получает лечение в стационаре, — стабильное. Но пока никого не выписали. В реанимации под наблюдением два человека.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.