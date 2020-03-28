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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГСИН приостановила этапирование заключенных из СИЗО в колонии

ГСИН приостановила этапирование заключенных из СИЗО в колонии в сязи со вспышкой коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГСИН создали оперативный штаб по предупреждению и недопущению распространения коронавируса на территории уголовно-исполнительной системы.

«В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в учреждениях ГСИН, центральном аппарате постоянно дезинфицируют территорию, помещения, служебные кабинеты сотрудников.
В исправительных колониях постоянно обрабатывают спальные помещения осужденных, столовые.
Военнослужащих и сотрудников ежедневно проверяют тепловизорами на предмет выявления повышенной температуры и ухудшения состояния здоровья. Среди спецконтингента проводят разъяснительные работы», — сообщили в ГСИН.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148334/
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