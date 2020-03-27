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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Въезд в Токмак для лиц без прописки ограничили

В Токмаке решением городского штаба по гражданской защите с 27 марта 2020 года ввели ограничение на въезд в город. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Токмака в Facebook.

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В связи с этим вокруг города установили фильтрационные карантинные посты для проведения информационно-разъяснительных мероприятий. Они располагаются на пересечении объездной трассы Бишкек — Торугарт, на въезде в Токмак из села Жаны-Чек (район поселка сахзавода), на пересечении улиц Жантаева — Ленина (у самолета на въезде в Токмак со стороны Бишкека) и на въезде в микрорайоны с моста села Мэнээткеч.

«Поэтому просим токмакчан без острой необходимости не покидать пределы города, а иногородних не приезжать. Это необходимо для минимизации скопления людей и исключения распространения инфекции», — говорится в сообщении.

На время карантина введены ограничения по работе служб, пунктов общественного питания и торговых точек. Режим работы гипермаркетов ограничен, теперь они работают с 8.00 до 18.00, а супермаркеты — с 8.00 до 20.00.

В данном режиме в Токмак могут заезжать только граждане, имеющие городскую прописку либо следующие к месту работы или за экстренной медицинской помощью.

Отметим, что в Токмаке действует режим чрезвычайной ситуации.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148317/
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