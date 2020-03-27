Режим ЧП в Кыргызстане. Въезд в Токмак для лиц без прописки ограничили

В Токмаке решением городского штаба по гражданской защите с 27 марта 2020 года ввели ограничение на въезд в город. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Токмака в Facebook.
В связи с этим вокруг города установили фильтрационные карантинные посты для проведения информационно-разъяснительных мероприятий. Они располагаются на пересечении объездной трассы Бишкек — Торугарт, на въезде в Токмак из села Жаны-Чек (район поселка сахзавода), на пересечении улиц Жантаева — Ленина (у самолета на въезде в Токмак со стороны Бишкека) и на въезде в микрорайоны с моста села Мэнээткеч.
«Поэтому просим токмакчан без острой необходимости не покидать пределы города, а иногородних не приезжать. Это необходимо для минимизации скопления людей и исключения распространения инфекции», — говорится в сообщении.
В данном режиме в Токмак могут заезжать только граждане, имеющие городскую прописку либо следующие к месту работы или за экстренной медицинской помощью.
Отметим, что в Токмаке действует режим чрезвычайной ситуации.
На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.